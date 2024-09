Maltempo Puglia, spaventoso tornado ad Apricena: danneggiata un’azienda | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo ha provocato numerosi tornado o trombe marine negli ultimi giorni in Italia. Immagini spettacolari ma allo stesso tempo spaventose arrivano da Apricena, in provincia di Foggia, dove la webcam di un’azienda agricola della zona ha ripreso un tornado farsi strada tra le campagne. Il vortice ha colpito in pieno anche l’azienda in questione, provocando qualche danno. Il fenomeno si è verificato venerdì 13 settembre.

