Maltempo Repubblica Ceca, ancora interruzioni di elettricità e gas in Moravia-Slesia

In Moravia-Slesia, nell’est della Repubblica Ceca, persistono ancora interruzioni della rete elettrica e di quella del gas dopo il violento maltempo scatenato dalla tempesta Boris oltre una settimana fa. Lo ha reso noto il Governatore regionale, Josef Belica, in conferenza stampa. Belica ha spiegato che 5.156 punti di fornitura della rete elettrica sono ancora inattivi. Per quanto riguarda il gas, “laddove le linee di distribuzione non sono state danneggiate ma soltanto investite dall’acqua, la ripresa è relativamente rapida”. “Il problema riguarda le linee di distribuzione fisicamente danneggiate, al punto che si stanno cercando soluzioni alternative per garantire le forniture a queste aree“, ha aggiunto.

