Maltempo Sardegna, forte temporale nel Cagliaritano: strade come fiumi a Pirri e Monserrato | FOTO e VIDEO

Un violento e improvviso acquazzone, accompagnato da forti raffiche di vento, ha allagato la frazione di Pirri a Cagliari. Secondo i dati dei pluviometri di Sardegna Clima, nell’area sono caduti oltre 20mm di pioggia. Alcune strade sono finite sott’acqua nella parte bassa, trasformandosi per almeno 10 minuti in veri e propri torrenti che hanno trasportato mastelli dei rifiuti e altro materiale per centinaia di metri. Il livello dell’acqua, in alcuni tratti, è arrivato a mezzo metro, bloccando così la circolazione delle auto. Segnalati anche l’allagamenti di alcuni scantinati. Allagamenti anche a Monserrato.

Strade allagate anche a Selargius, oltre che su parte della statale 554, in particolare all’altezza della Motorizzazione. Allagamenti si segnalano anche davanti all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Il temporale si è poi spostato su Quartu Sant’Elena: anche qui, si sono registrati alcuni allagamenti.

Tanto lavoro per i Vigili del Fuoco del comando di Cagliari che hanno ricevuto diverse segnalazioni per allagamenti di case e cantine, tombini saltati e rami e grossi tronchi caduti.

Danni all’aerostazione di Cagliari-Elmas

All’interno dell’aerostazione di Cagliari-Elmas, il temporale ha provocato il crollo di alcuni pannelli del controsoffitto nell’area partenze, allagando il pavimento. Non si registrano feriti. La zona è stata recintata e messa in sicurezza dalla squadra manutenzioni della Sogaer, società di gestione dell’aeroporto: non si registrano ritardi nei collegamenti in arrivo e in partenza.

Allagamenti anche di fronte all’ingresso dell’aeroporto e sulle strade che conducono allo scalo, sulle quali si segnalano rallentamenti.

