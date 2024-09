Maltempo, secondo temporale in un giorno a Reggio Calabria | FOTO LIVE

MeteoWeb

Due temporali in un giorno, oggi, a Reggio Calabria. Una tempesta di tuoni e fulmini è in corso nella città calabrese dello Stretto di Messina, in una serata molto calda con temperatura di +30°C alle 21:30. Il temporale si è formato in loco intorno alle 21 e sta regalando un grande spettacolo di fulminazioni in riva allo Stretto. La pioggia al momento non è particolarmente intensa: interessa solo alcune zone della città in modo debole o moderato. Ma nei prossimi minuti la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare.

Quello in corso, è il secondo temporale odierno a Reggio Calabria dopo quello ancor più intenso della notte: iniziato alle ore 04:00 e concluso intorno alle 04:30, ha scaricato circa 10mm di pioggia con grandine in alcune aree della città e temperatura scesa fino a +23°C poco prima dell’alba.

Nella giornata di giovedì 5 settembre, a Reggio, il cielo sarà nuvoloso e il clima ancora instabile. Poi tra venerdì e sabato farà di nuovo caldo come in piena estate. Da domenica sera, però, inizierà una nuova lunga fase di maltempo che da lunedì vedrà anche la definitiva rottura stagionale, con temperature in picchiata su valori tipicamente autunnali stavolta in modo stabile e definitivo.

