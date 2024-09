Maltempo Sicilia, nubifragi e grandine nel Palermitano: allagamenti a Sciara | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali hanno causato nubifragi nel Palermitano nel pomeriggio di oggi. Sono caduti 42mm a Sciara, 14mm a Caltavuturo, 7mm a Caccamo, 4mm a Polizzi Generosa. Oltre a forti piogge, i temporali hanno causato anche tanti fulmini e grandi quantità di grandine, per fortuna di piccola taglia, come a Cerda. A Sciara, grandi quantità di acqua per le strade a seguito delle forti piogge.

Il maltempo sta provocando anche disagi nei trasporti. Sulla linea Palermo-Agrigento, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Montemaggiore e Sciara a causa delle avverse condizioni metereologiche che hanno interessato la zona provocando l’allagamento della sede ferroviaria. I treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni.

