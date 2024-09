Maltempo Sicilia, piogge e temporali tra Catanese e Messinese | VIDEO

MeteoWeb

Forti piogge e temporali hanno colpito oggi la Sicilia orientale, in particolare la zona etnea dove si raggiungono anche accumuli pluviometrici sui 20mm. In particolare, sono caduti 23mm di pioggia a Misterbianco, 22mm a Gravina di Catania, 12mm a Catania Barriera, 11mm a San Gregorio, 10mm a Motta Sant’Anastasia, 8mm ad Aci Castello. Nelle immagini che ci invia Salvo Santapaola, la pioggia battente che oggi ha colpito Tremestieri Etneo.

Piogge anche nel Messinese, con 16mm caduti a Malvagna, 11mm a Melia, 10mm a Francavilla di Sicilia, 6mm a Forza d’Agrò, 5mm a Borgo Schisina.

Domani, piogge e temporali colpiranno soprattutto il settore occidentale e meridionale dell’isola con fenomeni intensi.

