Maltempo Sicilia: tornado a San Giuseppe Jato, nel Palermitano

Piogge e temporali hanno colpito la Sicilia oggi, in particolare la metà settentrionale dell’isola, ma anche il settore nordorientale. Particolarmente colpito il Palermitano. A San Giuseppe Jato, intorno alle 15, si è persino formato un tornado, ben pronunciato. Le piogge hanno raggiunto o localmente superato i 20mm di accumulo; segnaliamo per esempio 24mm a Polizzi Generosa.

Attenzione perché il maltempo si intensificherà nella giornata di domani, venerdì 20 settembre, in Sicilia. Forti temporali sono previsti sulla Sicilia meridionale. I fenomeni più estremi, provenienti dalla Tunisia, rimarranno fortunatamente in mare aperto ma potranno colpire in modo molto pesante le isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria, oltre a Malta.

