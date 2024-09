Maltempo, spettacolare Shelf Cloud sullo Stretto di Messina: forte pioggia sull’Aeroporto di Reggio Calabria | FOTO

MeteoWeb

E’ una serata di forti piogge tra Messina e Reggio Calabria, non solo in tutta l’area dello Stretto ma anche nei versanti tirrenici delle due province. Le temperature sono sensibilmente diminuite rispetto ai giorni scorsi, tanto che al momento in entrambe le città dello Stretto abbiamo +24°C, circa 4-5°C in meno rispetto alla stessa ora dei giorni scorsi. Con la pioggia che a tratti cade intensa.

Nella fotogallery scorrevole in alto, le immagini di una spettacolare Shelf Cloud immortalata dal Lungomare di Reggio Calabria nel tardo pomeriggio di oggi. Più o meno in contemporanea, le foto dell’Aeroporto di Reggio Calabria avvolto dalla forte pioggia.

