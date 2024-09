Maltempo, forti temporali tra Rodigino e Ferrarese: grandine media e forte vento | FOTO

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo la zona tra la costa del Veneto e quella dell’Emilia Romagna, provocando nubifragi, downburst (forti raffiche di vento lineari in uscita da un temporale) e grandine, anche di medie dimensioni. Particolarmente colpiti il Polesine e il Ferrarese. A Mesola (FE), sono caduti 18mm di pioggia e la grandine è caduta abbondante, raggiungendo medie dimensioni. Grandine di media taglia anche nel Rodigino, come ad Ariano e Rivà.

Altri temporali stanno colpendo il sud della costa romagnola.

