Maltempo, raro tornado in Inghilterra: alberi abbattuti e tetti danneggiati ad Aldershot | FOTO e VIDEO

Un raro tornado si è verificato in Inghilterra, abbattendo alberi, strappando le tegole dai tetti e terrorizzando i residenti. Nessuno è rimasto ferito dal tornado che ha colpito Aldershot, una città circa 50 chilometri a sud-ovest di Londra, mentre si abbattevano tuoni e pioggia. È successo intorno all’ora di pranzo di ieri, venerdì 20 settembre.

Le autorità hanno confermato che i venti hanno danneggiato diverse case e alberi. La Tornado and Storm Research Organization, un gruppo di ricerca privato, ha affermato che il tornado ha percorso 2 chilometri ed è stato valutato in via preliminare di entità lieve o moderata.

“Gli alberi nel giardino sul retro erano piegati ed era spaventoso”, racconta la residente Louise Le Poidevin. “Tutto era sollevato da terra, le foglie formavano una grande spirale che girava. Pensavo che porte e finestre si sarebbero aperte, il rumore era terrificante, poi un gazebo è volato via”, ha aggiunto Louise, specificando il tornado che è scomparso dopo “30, 40, 50 secondi“.

