Maltempo Toscana: Camaiore chiede lo stato di calamità

MeteoWeb

Marcello Pierucci, sindaco di Camaiore (Lucca), ha inviato una lettera al Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per chiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale per il maltempo che domenica 8 settembre ha colpito la località. In particolare, la grandine di grosse dimensioni ha inflitto danni nella frazione di Capezzano Pianore, dove sorgono decine di aziende agricole e florovivaistiche: strutture danneggiate, serre distrutte, colture e prodotti rovinati e invendibili.

Si tratta di un danno, oltre che materiale, “economico, soprattutto per l’indotto delle decine di aziende coinvolte ma anche, in generale, per i riflessi commerciali che si avranno in assenza di prodotti e merci – si legge nella lettera -. Ciò considerato, chiedo di valutare la possibilità che la Regione Toscana possa riconoscere lo stato di calamità naturale, procedendo agli atti conseguenti e necessari in grado di dare risposte alle difficoltà economiche ricadute su tutto il comparto agricolo in genere nella zona camaiorese”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.