Maltempo Toscana: frane in alto Mugello, chiuse alcune strade

MeteoWeb

Dopo le forti precipitazioni di ieri sera, nel corso della notte l’alto Mugello, in Toscana, è stato interessato “da lievi precipitazioni. Per le prossime ore sono previste piogge di debole intensità, fino alla possibile cessazione a fine mattinata”, spiega la sala della Protezione Civile della Città metropolitana di Firenze. Al momento, si spiega, risultano ancora chiuse le strade provinciali 20 e 29, a Marradi, e alcune strade comunali. Percorribile con cautela e su una sola corsia la strada provinciale 306 a Palazzuolo sul Senio. “Si registrano, inoltre, importanti criticità sulle strade provinciali oltre il confine regionale“.

Viste le difficoltà sul territorio, la Protezione Civile invita i cittadini a mettersi in viaggio da e per i comuni dell’alto Mugello – Firenzuola, Palazzuolo sul Senio e Marradi – “solo per necessità e prestando comunque attenzione alla guida”.

Anche il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, interviene per aggiornare la situazione sul Mugello. A Marradi, spiega, “sono interrotti i collegamenti con le frazioni di Grisigliano e Lutirano, dove è garantita l’assistenza alla popolazione, oltre alle strade con l’Emilia“. Gli interventi sono in corso “per verifiche e ripristino viabilità sulle strade”. “Nessuna criticità per l’assistenza sanitaria alle persone durante le ore notturne nelle zone attraverso la nostra Centrale NUE 112, Centrale 118, sistema di emergenza urgenza e Protezione Civile. Interventi e verifiche sulla viabilità tra Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio, alcuni smottamenti e strade chiuse al traffico ma senza gravi criticità”, fa sapere Giani. “I fiumi – scrive – sono sotto i livelli di guardia. Nelle prossime ore previste precipitazioni di scarsa entità. Rimane comunque in corso l’allerta arancione sulla Toscana orientale”.

“Con grande solidarietà, abbiamo attivato anche la Colonna Mobile di Protezione Civile della Regione Toscana. Personale, mezzi, volontari, squadre di soccorso acquatico e pompe sono stati inviati per sostenere con tutto il cuore i nostri vicini dell’Emilia Romagna duramente colpiti. Siamo al loro fianco, pronti a dare il nostro supporto in questo momento difficile”, ha aggiunto Giani.

“Ho sentito costantemente i sindaci soprattutto dei comuni direttamente interessati. Il sindaco Tommaso Triberti che ha passato la notte insonne anche perché su Marradi ci sono state due importanti frazioni che sono rimaste isolate e si sta ripristinando una strada provvisoria ma che comunque consente l’accessibilità“, ha detto Giani. “Diciamo che è stata una situazione pesante però abbiamo retto per quello che riguarda i Comuni alla Toscana, sia a Palazzuolo sul Senio, dove ho sentito mezz’ora fa il sindaco, nonostante l’acqua intensa, ha retto tutto il sistema, anche la zona industriale che temevamo, sia a Marradi anche con le frazioni che sono rimaste per qualche ore isolate sia nel comune di Fiorenzuola”, ha concluso Giani.

Gozzini (Lamma): “il fenomeno si sta spegnendo”

In Toscana “il fenomeno attuale si sta piano piano spegnendo, quindi stanno diminuendo le precipitazioni e già in serata il tempo dovrebbe andare a migliorare: è previsto addirittura un cielo sereno per domani, venerdì, e per tutto il fine settimana con temperature nella media“. Lo ha affermato Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma. “L’autunno è una stagione di transizione – ha detto Gozzini, a margine di un convegno di meteorologia a Firenze -, abbiamo un mare molto caldo, e quindi logicamente bisogna stare attenti alle prossime perturbazioni e vedere che cosa possono provocare”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.