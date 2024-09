Maltempo Toscana, Giani: “ieri esondazioni delle fogne, non dei fiumi”

MeteoWeb

Il maltempo di ieri, domenica 8 settembre, “ha provocato danni” in molte zone della Toscana “e noi siamo stati tutta la notte di fronte agli interventi che ci suggerivano i centri operativi comunali che prontamente i sindaci, a partire dal sindaco di Campi Bisenzio, hanno aperto dalle prime ore del pomeriggio. Ma quella di ieri è stata un’esondazione delle fogne, non ci sono state piene di fiumi, salvo lo Stregale a Montemurlo. Ieri sono esondati gli accumuli che le fogne all’inizio di settembre, magari ancora riempite dalle foglie, hanno provocato“. Lo ha detto il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

“Bisogna essere consapevoli – ha aggiunto Giani – che quando si arriva in questo periodo, i Comuni devono essere molto attenti a tenere libere e sgombre le vie che portano l’acqua nelle fogne. Penso che comunque ieri abbiamo dimostrato, anche gli stessi Comuni, una capacità reattiva positiva”. “È evidente che i cambiamenti climatici impongono cambiamenti strutturali che devono diventare prioritari”, ha concluso Giani.

