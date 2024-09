Maltempo Toscana, Giani a Montecatini Val di Cecina: “presto lavori di somma urgenza”

MeteoWeb

Il Presidente della Toscana, Eugenio Giani, si è recato oggi a Montecatini Val di Cecina (Pisa) per un sopralluogo, con il sindaco Francesco Auriemma, nei luoghi dove sono scomparsi la nonna e il nipote travolti dalla piena del torrente Sterza di lunedì 23 settembre. Giani – riferisce una nota della Regione – ha portato la vicinanza dei toscani a chi è stato colpito dal maltempo e ha commentato: “abbiamo impegnato risorse nella ricerca, purtroppo sarà difficile trovarli ancora in vita”.

Giani ha però impegnato la Regione a ripristinare quanto prima la situazione nei comuni colpiti: “ho detto al sindaco Auriemma che faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità, a partire dalla realizzazione dei lavori di somma urgenza e di costruzione di quanto necessario”. “La drammatica bomba d’acqua nel giro di pochissimo tempo ha generato prima un lago – ha spiegato Giani – e poi, nel giro di poche ore, il fiume è subito ritornato a manifestarsi come poco più che un ruscello. Il carattere torrentizio ha determinato una catastrofe che non si vedeva da anni”.

