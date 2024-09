Maltempo Toscana, nonna e nipote dispersi: 6° giorno di ricerche a Montecatini Val di Cecina

MeteoWeb

Proseguono senza sosta e purtroppo anche senza esito le ricerche di nonna e nipotino di 5 mesi, tedeschi, dispersi dalla sera del 23 settembre dopo essere stati travolti dalle acque del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina (Pisa). Secondo quanto spiegano i Vigili del Fuoco, oggi, sesto giorno continuativo di ricerche h24, sono impegnati 40 pompieri operativi che provengono da tutti i comandi della Toscana. Arrivati inoltre rinforzi di tipo tecnologico, logistico e strumentale per aumentare la capacità di ricerca. La gestione di tutte le risorse che prendono parte alla ricerca è svolta dall’unità di comando collocata in località Canneto a Monteverdi Marittimo.

L’attività, si spiega, si sta concentrando con il personale specializzato nella conduzione di mezzi movimento terra per la rimozione di detriti su alcuni tratti del torrente Sterza fino alla confluenza del fiume Cecina, supportato da squadre ordinarie, esperti di topografia, piloti di drone e sommozzatori. Presenti sul posto anche volontari di associazioni del territorio, Provincia di Pisa e Unione Montana dei Comuni dell’Alta Val di Cecina.

Il bimbo, Noah, e la nonna materna Sabine, erano in vacanza con i genitori del piccolo e il marito della donna dispersa in una casa in prossimità del torrente. La sera del 23 settembre, a causa delle fortissime piogge che hanno colpito la zona, c’è stata una piena repentina dello Sterza. Nonna e nipote sono stati trascinati via dall’acqua mentre gli altri componenti si sono salvati aggrappandosi a pilastri e piante.

