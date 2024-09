Maltempo Toscana, Giani: “a Piancaldoli 170mm in 24 ore, altre piogge in arrivo”

MeteoWeb

L’ondata di maltempo che sta flagellando l’Emilia Romagna interessa anche la Toscana, in particolare il settore settentrionale della regione. Un aggiornamento sulla situazione arriva dal Presidente della Regione Eugenio Giani. “A Piancaldoli, Firenzuola, sono caduti 170 millimetri di pioggia nelle ultime 24 ore“, scrive Giani sui social, riferendosi al comune della dorsale della Romagna toscana. “Nelle prossime 3 ore si prevedono precipitazioni, localmente e temporaneamente a carattere di rovescio o breve temporale, su tutta la dorsale appenninica – aggiunge – nelle successive 3 ore ovvero fra le 21 e le 24 si prevede una temporanea intensificazione delle precipitazioni su queste zone”.

“Il nostro sistema di Protezione Civile è pienamente operativo e in allerta pronti a intervenire in caso di necessità”, assicura Giani.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

