Maltempo Toscana, Monni: “pronto lo stato di emergenza regionale”

L’assessore all’Ambiente e alla Protezione civile della Regione Toscana, Monia Monni, è arrivata nel pomeriggio per un sopralluogo diretto sul territorio di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno, duramente colpito dal maltempo delle scorse ore. “Il Presidente Eugenio Giani sta firmando lo stato d’emergenza regionale e ci siamo attivati per farlo proclamare a livello nazionale – ha sottolineato Monni -. Le priorità sono la ricerca dei dispersi e contenere gli effetti di quanto è accaduto, principalmente pulendo i corsi d’acqua dai detriti”.

Per fare il punto della situazione su tutti i territori colpiti, si legge su profilo Facebook dell’Amministrazione comunale, si è svolta, nella sala del Coc, una riunione dell’unità della Protezione Civile, alla presenza, tra gli altri, della stessa Monni, del sindaco di Castagneto Carducci Sandra Scarpellini, e dei sindaci dei comuni coinvolti.

Intanto, la situazione si sta normalizzando dal punto di vista degli interventi: permangono delle situazioni critiche ma le squadre sono al lavoro per risolvere nel più breve tempo possibile.

