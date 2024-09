Maltempo Toscana, più di 100 persone alla ricerca dei dispersi | FOTO

MeteoWeb

La violenta ondata di maltempo che ieri ha colpito tra Pisano e Livornese, in Toscana, ha lasciato purtroppo due dispersi a Montecatini Val di Cecina, una nonna e il suo nipotino. “La situazione alla Gabella è ancora critica, stanno continuando le ricerche dei due dispersi con il dispiegamento di oltre 100 persone fra Vigili del Fuoco, ANPAS e Croce Rossa“, scrive sui social Francesco Auriemma, sindaco di Montecatini Val Di Cecina. Le ricerche proseguono con l’ausilio anche di elicotteri, droni e unità cinofile ma del bambino e di sua nonna non c’è traccia.

“Sono numerosi i danni a persone e cose, mentre sono molte le abitazioni prive di elettricità. La circolazione da Casino di Terra verso Bibbona e Guardistallo – aggiunge Auriemma – è interrotta. È possibile raggiungere la Sassa, ma non è possibile proseguire oltre la Gabella in direzione Canneto“.

I dispersi sono tedeschi in vacanza in Toscana

I due dispersi fanno parte di una famiglia di turisti proveniente da Monaco di Baviera, in vacanza in Toscana. La piena così repentina e violenta proprio non se l’aspettavano e in pochi minuti lo Sterza, un torrente solitamente placido che scorre tra i poderi dell’Alta val di Cecina, nel Pisano, ha inghiottito nonna e nipote di 5 anni.

Alexander Wagner, 33 anni, con la moglie Mona Kingbauer, 37, erano in vacanza a Montecatini Val di Cecina da una decina di giorni insieme al figlio Noah e ai genitori di lei, Peter Kingabuer e Sabine. Quando l’acqua è cominciata ad affiorare dalla casa affittata nel podere vicino al torrente, fuori era già buio pesto. Da quanto ricostruito, hanno chiesto aiuto ai Vigili del Fuoco ma parlano solo tedesco e le comunicazioni sono state ulteriormente complicate dal maltempo. È caduta la linea e pochi minuti dopo nonna e nipote sono stati travolti dalla corrente fortissima dell’ondata di piena e trascinati via. Sostanzialmente illesi invece il nonno e i due genitori.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.