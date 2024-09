Maltempo Toscana, sindaco di San Vincenzo: “pioggia di una portata mai vista prima”

MeteoWeb

Parte del territorio tra le province di Pisa e Livorno, in Toscana, è stato investito da un violentissimo maltempo nelle scorse ore, che ha scaricato 3 volte la pioggia del mese di settembre nell’arco di poche ore. “La pioggia che si è abbattuta sul territorio è stata di una portata mai vista, ma la macchina operativa del Comune, insieme a tutti gli altri enti coinvolti, ha reagito subito con prontezza e professionalità”, afferma Paolo Riccucci, sindaco di San Vincenzo (Livorno), dove ieri sono caduti circa 219 millimetri di pioggia tra le 14 e le 20.

“Nonostante la quantità di acqua incredibile, per fortuna sul nostro territorio non si registrano feriti o vittime, e questa è la cosa che conta più di tutte le altre. In queste ore, di concerto con gli uffici dell’ente, procederemo con lo stilare una prima serie di interventi necessari al ripristino delle situazioni più complicate”, ha aggiunto il primo cittadino. “Siamo a fianco della comunità di Castagneto Carducci – ha detto ancora Riccucci – che come noi sta lavorando duramente per cercare di risolvere ogni criticità, e di tutti gli altri territori che da ore stanno fronteggiando l’emergenza“.

La situazione a San Vincenzo

Proseguono intanto i sopralluoghi nelle varie zone del comune per verificare danni e disagi causati dal maltempo. Per quanto riguarda gli edifici scolastici, dopo una ricognizione dei Vigili del Fuoco, è stata rilevata la temporanea indisponibilità a causa di infiltrazioni di tre aule al primo piano della scuola secondaria di primo grado ‘Mascagni’. Nel corso della giornata, è stato effettuato un ulteriore sopralluogo con gli operai specializzati in edilizia acrobatica per stabilire la tempistica dell’intervento di riparazione. In vista della ripresa dell’attività didattica, prevista per domani, mercoledì 25 settembre, gli studenti delle classi interessate saranno momentaneamente spostati al piano terra. Situazione sotto controllo sia all’asilo nido che alla scuola primaria e al centro diurno.

In merito alla viabilità, sono state liberate le strade dai numerosi disagi e allagamenti verificatisi dal pomeriggio di ieri. Viale Serristori, via dell’Orata e via dello Squalo sono state le aree più critiche, zone in cui si sono verificate anche alcune problematiche alle abitazioni. Lungo la via Aurelia Nord, nel tratto di strada che conduce al cimitero sul lato a monte, le forti piogge hanno causato il crollo di un muretto che dovrà essere ripristinato. I sopralluoghi proseguono lungo tutte le strade del territorio e in prossimità degli accessi al mare.

