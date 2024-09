Maltempo Toscana: morto in incidente un volontario impegnato nelle ricerche dei dispersi

MeteoWeb

Tragedia nella tragedia in Toscana, dopo l’alluvione dei giorni scorsi avvenuta tra le province di Pisa e Livorno. In un incidente sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, ha perso la vita un volontario della Croce Rossa diretto in Val di Cecina, nelle zone colpite dal maltempo, dove avrebbe contribuito alle ricerche dei due dispersi. La vittima è Sandro Banchellini, 48 anni, residente in provincia di Pisa. L’incidente è avvenuto all’altezza di Lavoria, in direzione Livorno.

‘‘Siamo sgomenti di fronte alla nuova tragedia che ha colpito la grande famiglia della Croce Rossa Italiana. Sandro Banchellini, un volontario di 48 anni del Comitato di Pisa in servizio nell’unità territoriale di San Giovanni alla Vena, oggi ha perso la vita in un incidente stradale mentre stava andando a unirsi alle ricerche della nonna e del bimbo scomparsi ieri a Montecatini Val di Cecina a causa dell’alluvione che ha colpito quella zona della Toscana”, ha dichiarato il vicepresidente nazionale della Croce Rossa, Debora Diodati. ”In questo momento di grande dolore, ci stringiamo forte alla sua famiglia, il padre, il fratello Fabio e la sorella Giada, e a tutte le Volontarie e Volontari del suo Comitato. Ogni volta che un volontario se ne va è un grande dolore, ogni volta che questo accade mentre è in prima linea per aiutare chi ha bisogno, se ne va anche un pezzo del nostro cuore. Ma ci ricorda, una volta di più, di quanta umanità sono capaci le donne e gli uomini di Croce Rossa. Siamo certi che il ricordo di Sandro resterà indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. E crediamo che il modo migliore per onorare la sua memoria sia continuare a portare aiuto e soccorso ai più vulnerabili, come ha fatto Sandro e come avrebbe continuato a fare se non ci fosse stato tolto troppo presto”, ha concluso Debora Diodati.

Il cordoglio di Giani e Mazzeo

Cordoglio per la tragica morte di Sandro Banchellini, volontario della Croce Rossa Italiana – Comitato di Pisa – Sede territoriale San Giovanni alla Vena, è stato espresso dal Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. “Sono profondamente addolorato per la tragica scomparsa di Sandro Banchellini, storico volontario della Croce Rossa Italiana, deceduto in un incidente stradale mentre si recava a sostenere il lavoro e l’impegno degli altri soccorritori impegnati a Montecatini Val di Cecina, anche nelle ricerche della nonna e del nipotino dispersi. Un uomo che, spinto dall’amore e dal senso di responsabilità, ha perso la vita in circostanze drammatiche – afferma Mazzeo – Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità della Croce Rossa va il più sentito cordoglio di tutto il Consiglio Regionale della Toscana. Ci stringiamo attorno a loro in questo momento di immenso dolore“.

Anche il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha manifestato il cordoglio. “Tutta la Toscana si stringe per la tragica scomparsa di Sandro Banchellini, vittima di un incidente stradale. Sandro, storico volontario del sistema di Protezione Civile della Toscana, ha dedicato la sua vita con passione e generosità al servizio della comunità – afferma Giani – Sono profondamente addolorato ed esprimo il profondo cordoglio della Regione Toscana. Negli anni ho avuto modo di apprezzare la sua dedizione e il senso di responsabilità, nella diffusione delle comunicazioni in situazioni di emergenza e nelle attività legate alla Protezione Civile. Il vuoto che lascia è immenso per tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo e collaborare con lui”.

