Maltempo Toscana, ancora senza esito le ricerche dei dispersi a Montecatini Val di Cecina

Proseguono senza sosta le ricerche di un bimbo di 5 mesi e della nonna dispersi per la piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina, in località Lagabella, nel Pisano. Salvati padre, madre e nonno. Sono turisti stranieri. La famiglia aveva cercato rifugio sul tetto dell’abitazione a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua.

Alle ricerche dei vigili del fuoco, con sommozzatori e cinofili, partecipano anche soccorritori fluviali, dronisti, un elicottero e squadre ordinarie per un totale di oltre 100 persone. Oggi il meteo sta concedendo una tregua, ma dalla prossima notte le previsioni potrebbero nuovamente cambiare lo scenario.

