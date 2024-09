Maltempo Toscana, problemi con l’elettricità all’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima

MeteoWeb

Nottata di lavoro per il personale tecnico della Asl Toscana sud est all’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima. A causa del maltempo, uno sbalzo di energia ha comportato l’attivazione dei gruppi elettrogeni. Al momento del ritorno della fornitura elettrica da parte del gestore della rete, l’impianto non si è alimentato per intero e ha costretto ad un intervento in manuale per ripristinare le condizioni. L’ospedale è stato quindi completamente alimentato nel corso della notte e proseguono le attività di risoluzione della problematica affinché non si ripresenti.

La criticità dipende dalla cabina elettrica dell’ospedale. I gruppi elettrogeni si sono correttamente attivati intorno alle ore 21, nel momento in cui è mancata la fornitura di energia elettrica dalla rete di distribuzione, per poi spegnersi nel momento in cui è tornata la fornitura dal distributore. A questo punto, si è verificata l’anomalia che è stata superata attraverso un intervento in manuale da parte del personale tecnico. L’energia elettrica è quindi tornata ad alimentare tutta la struttura ospedaliera alle ore 22.30, per poi tornare alla completa normalità verso l’una di notte.

