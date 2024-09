Maltempo Toscana, temporale isolato alle porte di Firenze: pioggia intensa e forte vento

MeteoWeb

Un forte temporale isolato sta colpendo alle porte di Firenze, influenzando in particolare i settori settentrionali della città. Colpita più duramente la zona tra Peretola, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio. Il temporale ha provocato pioggia intensa e un downburst, ossia forti raffiche di vento in uscita dal temporale. In zona, si registrano raffiche di 40km/h. A Sesto Fiorentino, sono caduti 19mm di pioggia. Sfiorata appena la città di Firenze. Le temperature sono in picchiata nelle zone interessate dal maltempo: la stazione di Firenze Università indica una temperatura di +29°C dopo una massima di +36°C registrata nel pomeriggio.

Il maltempo continuerà nella giornata di domani, lunedì 2 settembre. La Protezione Civile regionale ha diramato l’allerta meteo per forti temporali su parte della regione.

