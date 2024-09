Maltempo Toscana, nonna e nipote dispersi: trovato il corpo della donna a Montecatini Val di Cecina

MeteoWeb

Il cadavere di una donna è stato rinvenuto dalle squadre dei Vigili del Fuoco a circa 6 chilometri di distanza dal punto di rottura del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina, nel Pisano, dove lunedì 23 settembre l’onda di piena ha travolto la nonna e il nipotino di 5 mesi. L’identificazione certa non è ancora stata fatta, ma secondo i soccorritori si tratterebbe della turista tedesca in vacanza in Toscana con la famiglia. Il ritrovamento del corpo, inoltre, sarebbe perfettamente compatibile con la dinamica della corrente della piena che ha allagato 22 ettari di campagna tra i comuni di Montecatini Val di Cecina e Monteverdi Marittimo.

Nel primo pomeriggio, un operatore di mezzi pesanti di una ditta privata, che lavorava alla rimozione dei detriti e dei cumuli vegetali, percorrendo una strada vicinale ha scorto tra la vegetazione quel che poteva sembrare un corpo. Così, i Vigili del fuoco, insieme ai Carabinieri, “hanno constatato la presenza di un cadavere“. Al momento, hanno aggiunto, “le condizioni del corpo non consentono un’identificazione certa“.

Proseguono intanto le ricerche da parte del dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco per individuare il nipote, che verosimilmente potrebbe trovarsi nelle vicinanze.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.