Maltempo, tragedia nel Foggiano: recuperato il corpo del vigile del fuoco disperso

MeteoWeb

Italia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco in lutto: è stato recuperato il corpo senza vita del caporeparto travolto con l’auto dalla piena di un torrente, durante un intervento per il maltempo sulla SS89 tra S. Severo e Apricena, nel Foggiano. È quanto hanno reso noto i pompieri in una nota.

Il corpo del caporeparto Antonio Ciccorelli è stato recuperato dai colleghi sommozzatori all’interno dell’abitacolo dell’auto, poco più a valle del punto dove era stata travolta. In salvo il collega che era riuscito ad abbandonare il veicolo: è stato trasportato in ospedale in condizioni non gravi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.