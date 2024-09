Maltempo, tutte le FOTO dell’alluvione in Emilia Romagna | GALLERY

MeteoWeb

Situazione meteo drammatica in Emilia Romagna a causa delle pesanti alluvioni che stanno interessando in modo particolare le province di Ravenna e Forlì-Cesena. La situazione è critica da ieri sera, molti fiumi hanno rotto gli argini nelle medesime aree già colpite dalle disastrose alluvioni di maggio 2023. Sono caduti oltre 350mm di pioggia nelle aree più colpite, con conseguenze molto pesanti sul territorio.

Fortunatamente non si registrano vittime, in quanto la popolazione stavolta non si è fatta cogliere di sorpresa dopo il precedente di poco più di un anno fa. Ma i danni sono al momento incalcolabili.

La mappa dell’Emilia Romagna con i dati pluviometrici degli ultimi due giorni sono davvero impressionanti:

