Maltempo Valle d’Aosta: la strada per Cogne temporaneamente riaperta

La strada regionale 47 di Cogne, chiusa da questa mattina per il maltempo, è temporaneamente riaperta al transito veicolare dalle ore 18 alle 20 di oggi, con deviazione al chilometro 9,4, sulla variante realizzata dopo l’alluvione del 29 e 30 giugno scorsi. Possono così scendere a valle i turisti rimasti bloccati e le persone che ne hanno necessità. Nella notte, la strada resterà chiusa per motivi precauzionali.

Domani mattina, dalle ore 7 alle ore 9, “previa verifica tecnica, sarà nuovamente consentita la circolazione degli autoveicoli“. Lo comunicano i dipartimenti regionali Protezione Civile e Vigili del Fuoco e Infrastrutture e viabilità. Il transito dei mezzi pesanti e il servizio di trasporto pubblico restano temporaneamente sospesi.

