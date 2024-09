Maltempo Valle d’Aosta, esondazioni in Val Veny e frana in Valgrisenche

MeteoWeb

Si è chiusa la fase di maltempo che ieri ha interessato in particolare il Nord-ovest del territorio valdostano. In quest’area, sulla dorsale dalla Valgrisenche a Cervinia, passando per la zona del Monte Bianco e del Gran San Bernardo, l’allerta idrogeologica diramata dal Centro funzionale regionale è calata da arancione a gialla. Sono stati segnalati dal Corpo forestale della Valle d’Aosta “una frana in località Usselières” in alta Valgrisenche, “sovralluvionamenti in Val Veny, in particolare in località Freney e in località Praz della Brenva, ruscellamenti e trasporto solido in vari rivi secondari“.

Il Comune di Courmayeur ieri mattina aveva chiuso in via precauzionale proprio l’accesso alla Val Veny e alla Val Ferret. Inoltre “i livelli sono tutti in diminuzione. Sulla Dora Baltea, in particolare nella stazione idrometrica di Aymavilles, si è quasi raggiunta la prima soglia di attenzione, ma non sono state segnalate erosioni significative né esondazioni“. Dall’inizio dell’allerta sono stati “registrati 95 millimetri di precipitazioni a Courmayeur Mont de la Saxe, circa 90 mm a Lex Blanche e una media di 66 mm” sull’area di Nord-ovest. “Nelle altre zone le precipitazioni sono state notevolmente inferiori. Gli idrometri di Valtournenche Maen e Pré-Saint-Didier hanno registrato il superamento della prima soglia di attenzione“. Sul resto del territorio regionale la situazione è tornata ordinaria.

