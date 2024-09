Maltempo Veneto, forte temporale nel Trevigiano: tanta pioggia, grandine e fulmini | FOTO

MeteoWeb

Un forte temporale sta colpendo in questi minuti la zona a nord di Treviso ed è in moto verso sud. Il temporale si è formato sul Pordenonese per poi spostarsi sul Veneto. Colpita in particolare la zona tra Vittorio Veneto e Conegliano: si registrano piogge intense, grandine di piccole dimensioni, forti raffiche di vento e tantissimi fulmini a squarciare il buio. I dati pluviometrici più significativi indicano: 29mm a Sacile, 26mm a Vittorio Veneto, 22mm a San Giacomo di Veglia, 21mm a Conegliano e San Vendemiano.

La grandine, per fortuna di piccole dimensioni, è caduta abbondante in alcune località del Trevigiano, imbiancando i giardini.

Spettacolare l’immagine della webcam di Cima Grappa che ha ripreso il temporale sulla zona di Vittorio Veneto.

