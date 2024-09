Mangia biscotti ma dentro c’è un topo morto: ricoverata sotto shock

MeteoWeb

Vicenda shock a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, dove una coppia ha trovato un topo morto tra i biscotti. I biscotti in questione erano wafer e la confezione era stata acquistata in un supermercato. Marito e moglie si sono accorti che qualcosa non andava dopo aver mangiato piccole porzioni; l’odore, infatti, era sgradevole. Poi la disgustosa sorpresa: nella confezione vi era parte della carcassa di un topo morto.

La donna è stata ricoverata in ospedale per lo shock. Sulla vicenda indagano i Carabinieri del Comando provinciale e della Compagnia di Francavilla Fontana in collaborazione con i Nas (Nuclei antisofisticazioni sanità).

