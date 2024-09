Mangiare rende felici: la scoperta di un circuito neurale lo conferma

MeteoWeb

Nel vasto e complesso mondo della biologia, ogni scoperta che arricchisce la nostra comprensione dei meccanismi interni degli esseri viventi può avere implicazioni sorprendenti e talvolta rivoluzionarie. Recentemente, una nuova ricerca ha gettato luce su un circuito di controllo fondamentale nella regolazione della deglutizione del cibo e la serotonina, offrendo spunti che potrebbero estendersi ben oltre il regno degli insetti. Questa scoperta potrebbe non solo cambiare il nostro modo di comprendere la biologia delle mosche, ma anche avere significative ripercussioni sulle nostre conoscenze riguardanti i processi alimentari e la regolazione dell’appetito negli esseri umani.

Serotonina e larve di mosca

La ricerca condotta su Drosophila melanogaster, comunemente nota come moscerino della frutta, ha svelato dettagli affascinanti sul modo in cui questi piccoli insetti regolano il loro comportamento alimentare. Gli scienziati hanno identificato un meccanismo che coinvolge recettori speciali nel loro esofago, attivati durante il processo di deglutizione. Questo meccanismo che avviene nell’atto del mangiare è cruciale per il rilascio di serotonina, una sostanza chimica spesso definita “ormone del benessere” per il suo effetto positivo sul nostro stato d’animo e sul senso di soddisfazione.

“Le larve di mosca possiedono recettori che rispondono al cibo inghiottito, stimolando la produzione di serotonina,” spiega Michael Pankratz, esperto di scienze della vita e mediche presso l’Università di Bonn. “Questa serotonina non solo rinforza il comportamento alimentare, ma assicura anche che l’insetto continui a nutrirsi.”

Neuroni e apparato digerente in comunicazione

Lo studio si è concentrato sulla mappatura dettagliata della rete neuronale nelle larve di mosca, rivelando come i neuroni interagiscono con il sistema digestivo. Utilizzando tecniche avanzate come la tomografia elettronica e la ricostruzione tridimensionale al computer, i ricercatori hanno potuto osservare la disposizione e le connessioni tra le cellule nervose.

“Volevamo comprendere come il sistema digestivo comunica con il cervello quando viene ingerito il cibo,” racconta Pankratz. “Questo richiede una comprensione precisa dei neuroni coinvolti e delle loro interazioni.”

Il ruolo della serotonina nell’atto di mangiare

L’analisi ha portato alla scoperta di un “recettore di allungamento” nell’esofago delle larve, il quale è direttamente collegato a sei neuroni nel cervello che producono serotonina. Questi neuroni non solo rilevano la presenza di cibo ma sono anche in grado di valutare la sua qualità. “Quando il cibo di buona qualità viene rilevato, viene prodotta serotonina,” spiega Andreas Schoofs, uno degli assistenti del progetto. “Questo meccanismo garantisce che la larva continui a mangiare, ottimizzando il suo apporto nutrizionale.”

Comprendere i disturbi mentali

Le implicazioni di questa scoperta sono vastissime. Gli scienziati ipotizzano che un circuito di controllo simile possa esistere anche negli esseri umani. Se il meccanismo dovesse risultare difettoso, potrebbe contribuire allo sviluppo di disturbi alimentari come l’anoressia o le abbuffate. Tuttavia, Pankratz avverte che “ci sono ancora anni di ricerca necessari per comprendere appieno come funziona questo circuito negli esseri umani.”

La ricerca ha anche esplorato come la serotonina influenzi la funzione motoria dell’esofago nei mammiferi. “Anche se l’esofago umano presenta una struttura complessa e diversificata rispetto a quello delle mosche, le analogie nel ruolo della serotonina potrebbero offrire nuove prospettive sulla regolazione del comportamento alimentare,” osservano gli autori dello studio.

