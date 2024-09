Maltempo, Nepal in ginocchio: disastro a Kathmandu, 200 tra morti e dispersi

MeteoWeb

Il bilancio delle vittime delle inondazioni e delle frane che stanno colpendo il Nepal ha raggiunto almeno quota 112, con 67 persone ancora disperse. La polizia questa mattina ha avvertito che il bilancio delle vittime dovrebbe aumentare ulteriormente man mano che arrivano segnalazioni dai villaggi in tutto il paese montuoso. Il meteo in Nepal è migliorato e sono in corso le opere di soccorso, recupero e pulizia.I soccorritori hanno recuperato 14 corpi durante la notte da due autobus diretti a Kathmandu che sono stati sepolti da una frana su un’autostrada vicino alla capitale.

Almeno un altro autobus e altri veicoli erano ancora sepolti nello stesso punto e i soccorritori stanno scavando tra rocce e fango cercando di trovare persone. Kathmandu è rimasta isolata poiché le principali autostrade fuori città sono state bloccate dalle frane. Tre autostrade, tra cui l’autostrada principale Prithvi che collega Kathmandu al resto del paese, sono bloccate dalle frane. Gli abitanti della parte meridionale di Kathmandu, che è stata inondata dall’acqua, stanno pulendo le loro case mentre i livelli dell’acqua iniziano a scendere.Almeno 34 persone sono rimaste uccise a Kathmandu, che è stata la più colpita dall’alluvione di sabato. La capitale è inoltre rimasta senza elettricità e Internet per un lungo periodo di tempo.

La valle di Kathmandu ha registrato 240 millimetri di pioggia nelle 24 ore fino a sabato mattina, ha riferito l’ufficio meteorologico del Paese al quotidiano Kathmandu Post. Si è trattato delle precipitazioni più forti registrate nella capitale almeno dal 1970, secondo il rapporto.

Agenti di polizia e militari stanno collaborando ai soccorsi, anche con mezzi pesanti per liberare le strade dalle frane. Il governo ha annunciato la chiusura delle scuole in tutto il Nepal per i prossimi tre giorni. Agli autobus era stato vietato di viaggiare di notte sulle autostrade ed è sconsigliato anche l’uso dell’ auto. La stagione dei monsoni è iniziata a giugno e di solito termina a metà settembre.

