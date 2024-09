Meccanica Quantistica, confronto con il premio Nobel Giorgio Parisi

MeteoWeb

“Tutte le rivoluzioni scientifiche ci costringono a cambiare le nostre idee sulla natura, aprendoci nuovi orizzonti conoscitivi, e la meccanica quantistica è stata la più rivoluzionaria delle rivoluzioni“. È quanto scrive Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica 2021, nella prefazione del libro “QUANTI QUANTI?”, delle autrici Anna Parisi e Valentina Schettini (Salani Editore), che sarà presentato il 18 settembre alle 18:30 alla libreria Tomo di Roma, in via degli Etruschi 4-14.

Il libro è un viaggio nell’infinitamente piccolo, un’esplorazione tra i misteri più grandi del mondo che si trovano intorno a noi, proprio sotto ai nostri occhi, custoditi in quelle particelle invisibili e indivisibili che compongono tutto ciò che ci circonda: i quanti. La fisica quantistica si occupa proprio di questo, di guardare dentro la materia per trovare le risposte a domande da secoli irrisolte. Una teoria fatta di scoperte sconvolgenti, di attimi di genialità impressi nella storia, di persone straordinarie che, spinte dal desiderio di indagare sempre più a fondo, hanno dato vita al più grande lavoro di gruppo che l’umanità abbia mai realizzato.

Il libro di Anna Parisi e Valentina Schettini, entrambe laureate in fisica e divulgatrici scientifiche, ha il pregio di rendere per tutti chiara e affascinante una materia che ha fatto rompere il capo ai migliori fisici del Novecento. Attraverso un linguaggio semplice, ricco di metafore e analogie tipiche della scrittura divulgativa ed estremamente efficaci, le autrici dialogano con scienziati scomparsi da tempo, e affrontano con gentilezza e competenza tutti gli aspetti della meccanica quantistica, dall’inizio della storia fino a un futuro che sembra incredibile.

“Non è stato facile rendere accessibili i concetti della meccanica quantistica senza rinunciare al rigore scientifico, ma speriamo di esserci riuscite, grazie anche all’aiuto di molte persone, fisici e non, che ci hanno letto, corretto e consigliato” ha dichiarato Anna Parisi.

Ad intervistarli e a moderare l’evento sarà Giorgio Sestili, fisico e giornalista scientifico. “Si sentiva il bisogno di un libro come questo, capace di rendere accessibile a tutti la teoria dei quanti, che insieme alla Relatività Generale è uno dei due pilastri fondamentali della fisica del Novecento. L’evento del 18 settembre, con la presenza di Giorgio Parisi, sarà una straordinaria occasione per discutere e raccontare la storia e i personaggi di questa meravigliosa teoria, e per sottolineare l’importanza di una buona divulgazione scientifica come strumento capace di avvicinare le persone al pensiero e al metodo scientifico” ha dichiarato Giorgio Sestili.

