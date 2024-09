Meteo Aci Catena, le previsioni per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Durante la notte di Venerdì 20 Settembre, si registrerà pioggia leggera e una copertura nuvolosa molto alta, raggiungendo il 96%. La temperatura si attesterà attorno ai 21,3°C. La mattina porterà un miglioramento con nubi sparse e una temperatura di 24°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura massima di 24,8°C e una probabilità di pioggia leggera. Sabato, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 21,7°C e possibilità di pioggia. Domenica, si prevede un cielo nuvoloso e piogge leggere fino a 23,8°C. L’umidità si manterrà alta durante tutto il fine settimana.

Venerdì 20 Settembre

Durante la notte di Venerdì 20 Settembre, il tempo si presenterà con pioggia leggera fino alle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 96%. La temperatura si attesterà attorno ai 21,3°C, con una temperatura percepita di 21,4°C. La velocità del vento sarà di 7,7 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 11,3 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 71%, e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Nella mattina, il tempo migliorerà leggermente, con nubi sparse che sostituiranno la pioggia. La temperatura salirà a 24°C alle 9:00, con una temperatura percepita di 24°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 6,2 km/h, mentre l’umidità scenderà al 58%. Le precipitazioni saranno assenti, ma ci sarà una probabilità di pioggia leggera fino al 52%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura massima di 24,8°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 98%, e ci sarà una probabilità di pioggia leggera, con accumuli di 0,12 mm previsti alle 16:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 10,1 km/h, con un’umidità che raggiungerà il 61%.

Infine, nella sera, il tempo continuerà a essere variabile con nubi sparse. La temperatura scenderà a 22°C alle 19:00, con una temperatura percepita di 22,2°C. La velocità del vento sarà di 9,1 km/h e l’umidità si manterrà attorno al 71%. La pressione atmosferica aumenterà leggermente, raggiungendo 1017 hPa.

Sabato 21 Settembre

Nella notte di Sabato 21 Settembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 20,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 39%, mentre la velocità del vento si attesterà intorno ai 6 km/h. L’umidità sarà alta, al 72%, e non sono previste precipitazioni.

La mattina inizierà con un cielo coperto alle 7:00, con una temperatura di 21,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 100%, e ci sarà una probabilità di pioggia leggera, con accumuli di 0,13 mm previsti alle 11:00. La velocità del vento sarà di 13,1 km/h, mentre l’umidità si manterrà al 65%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura massima di 23,1°C alle 14:00. La copertura nuvolosa sarà al 99%, e ci sarà una probabilità di pioggia leggera, con accumuli di 0,21 mm previsti alle 12:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 10,9 km/h, con un’umidità che raggiungerà il 66%.

Nella sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo un cielo coperto e una temperatura di 21,5°C alle 20:00. La velocità del vento sarà di 4,2 km/h, mentre l’umidità si attesterà al 75%. Non sono previste precipitazioni significative.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre si presenterà con un cielo coperto e temperature intorno ai 21,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 98%, e ci sarà una probabilità di pioggia leggera, con accumuli di 0,12 mm previsti alle 01:00. La velocità del vento sarà di 1,7 km/h, con un’umidità che raggiungerà il 75%.

Nella mattina, il tempo continuerà a essere variabile, con pioggia leggera prevista fino alle 09:00. La temperatura salirà a 23,1°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà alta, al 99%. La velocità del vento sarà di 6,5 km/h, e l’umidità si attesterà al 65%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno, con pioggia leggera prevista fino alle 15:00. La temperatura massima raggiungerà 23,8°C alle 11:00, mentre la copertura nuvolosa sarà al 92%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10,7 km/h, con un’umidità che si manterrà al 63%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà coperto con pioggia leggera fino alle 21:00. La temperatura scenderà a 21,6°C, con una velocità del vento di 3,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, al 74%, e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Aci Catena si preannuncia caratterizzato da condizioni meteo variabili, con piogge leggere previste sia per Venerdì che per Sabato, e una Domenica che continuerà a mantenere un clima umido e nuvoloso. Si consiglia di prepararsi a eventuali acquazzoni e di pianificare attività all’aperto tenendo conto delle previsioni meteo.

