Meteo Acri, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

Martedì 1 Ottobre si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno ad Acri. Le previsioni del tempo indicano un cielo completamente privo di nuvole, con temperature che varieranno nel corso della giornata, mantenendosi su valori gradevoli. La temperatura minima si attesterà attorno ai 10,7°C durante le prime ore della notte, mentre il picco massimo raggiungerà circa 21,6°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, proveniente prevalentemente da direzione sud-ovest, con velocità che non supererà i 11 km/h.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si manterranno tra i 10,7°C e i 10,9°C. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 77% e l’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1018 hPa. La brezza leggera garantirà un comfort termico accettabile, nonostante le temperature fresche.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni di meteo rimarranno stabili e soleggiate. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 16,3°C alle 07:00 e superando i 20°C entro le 10:00. L’umidità comincerà a diminuire, portandosi attorno al 44% entro le ore centrali della giornata. La ventilazione continuerà a essere leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà particolarmente gradevole, con temperature che toccheranno il massimo di 21,6°C alle 12:00. Il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo favorevoli permetteranno di godere di attività all’aperto. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 44%, mentre la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi attorno ai 12,6°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà fino a raggiungere il 84%. La brezza leggera continuerà a garantire un clima piacevole, rendendo la serata ideale per passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Acri nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto. Domani e dopodomani, le temperature continueranno a oscillare tra i 10°C e i 22°C, con cieli sereni e una leggera ventilazione.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +10.9° perc. +10.1° Assenti 8.5 S max 8.2 Ostro 77 % 1019 hPa 3 cielo sereno +10.7° perc. +10° Assenti 8.6 S max 8.1 Ostro 82 % 1018 hPa 6 cielo sereno +13.4° perc. +12.6° Assenti 5.8 SSO max 7.5 Libeccio 69 % 1018 hPa 9 cielo sereno +19.5° perc. +18.8° Assenti 6.6 O max 8.7 Ponente 47 % 1017 hPa 12 cielo sereno +21.6° perc. +20.9° Assenti 11.1 O max 12.4 Ponente 43 % 1016 hPa 15 cielo sereno +19.2° perc. +18.5° Assenti 8.8 O max 10.8 Ponente 52 % 1015 hPa 18 cielo sereno +12.7° perc. +12.2° Assenti 9.1 SSO max 9.7 Libeccio 84 % 1016 hPa 21 cielo sereno +12.6° perc. +11.7° Assenti 9.4 S max 9.9 Ostro 71 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:32

