Meteo Acri, le previsioni per domani sabato 28 settembre

Le previsioni meteo per Acri indicano un sabato caratterizzato da un alternarsi di condizioni meteorologiche. Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,1°C. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 91% nel pomeriggio. Le temperature subiranno un calo significativo, passando dai 26°C della mattina ai 20,2°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 31,9 km/h.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che varieranno da 19,8°C a 26°C. La brezza vivace accompagnerà la giornata, rendendo l’aria fresca e piacevole. Tuttavia, già dal primo pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un incremento della nuvolosità, con un cielo che diventerà progressivamente coperto.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a scendere, raggiungendo un massimo di 21,6°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a toccare il 94%, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 37%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità salirà, raggiungendo il 91% verso sera.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15,3°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che sfiorerà il 97%. Le condizioni di umidità e la brezza vivace continueranno a caratterizzare la serata, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Acri di sabato 28 settembre evidenziano un inizio di giornata piacevole, ma con un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni variabili, con possibilità di nuvolosità e temperature in calo. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata, mentre chi cerca frescura troverà soddisfazione nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.1° perc. +17.4° Assenti 12.6 SSO max 16.3 Libeccio 57 % 1014 hPa 3 nubi sparse +17.8° perc. +17.1° Assenti 12.5 SSO max 15.7 Libeccio 59 % 1013 hPa 6 nubi sparse +19.8° perc. +19.3° Assenti 11.6 SSO max 19.7 Libeccio 57 % 1014 hPa 9 cielo sereno +25.5° perc. +25.2° Assenti 15 OSO max 27.9 Libeccio 44 % 1013 hPa 12 cielo sereno +25.7° perc. +25.4° Assenti 15.8 OSO max 30.1 Libeccio 43 % 1013 hPa 15 cielo coperto +21.6° perc. +21.4° prob. 25 % 15.3 SO max 31.3 Libeccio 63 % 1013 hPa 18 cielo coperto +17.3° perc. +17.4° prob. 37 % 13.4 SO max 24.9 Libeccio 91 % 1015 hPa 21 cielo coperto +15.3° perc. +15° Assenti 13.8 SSO max 24.4 Libeccio 83 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:37

