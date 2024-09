Meteo Adrano, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Adrano di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 30°C nel primo pomeriggio, accompagnate da una leggera brezza proveniente da nord-ovest. Le condizioni di stabilità atmosferica si manterranno per tutto il giorno, con umidità che varierà tra il 28% e il 51%.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si aggireranno attorno ai 19°C. La brezza leggera, con velocità di circa 3-5 km/h, garantirà un comfort termico ottimale. L’umidità si manterrà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1017 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il sole si alzerà e le temperature inizieranno a salire rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 25,3°C, che continuerà a crescere fino a raggiungere i 30,2°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un cielo completamente sereno. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la giornata piacevole e ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 30,4°C alle 13:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento saranno favorevoli, con raffiche che non supereranno i 14,8 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, contribuendo a un clima secco e caldo.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi attorno ai 21°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il calar del sole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non influenzerà il comfort generale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Adrano nei prossimi giorni si preannunciano stabili, con temperature che continueranno a mantenersi su valori piacevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima sereno di Venerdì 27 Settembre potrebbe ripetersi anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di un fine settimana all’insegna del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.4° perc. +19.1° Assenti 4.4 NO max 6.9 Maestrale 66 % 1016 hPa 4 cielo sereno +19.1° perc. +18.7° Assenti 5 NO max 7.9 Maestrale 63 % 1016 hPa 7 cielo sereno +23.4° perc. +23.1° Assenti 5.4 ONO max 9.3 Maestrale 50 % 1015 hPa 10 cielo sereno +28.4° perc. +27.6° Assenti 5.9 O max 9 Ponente 34 % 1015 hPa 13 cielo sereno +30.4° perc. +29° Assenti 7 ONO max 13.5 Maestrale 28 % 1013 hPa 16 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 6.2 NNE max 13 Grecale 38 % 1014 hPa 19 cielo sereno +22.2° perc. +21.8° Assenti 4 N max 5.9 Tramontana 51 % 1016 hPa 22 cielo sereno +21.7° perc. +21.2° Assenti 6.1 NNO max 8 Maestrale 51 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:45

