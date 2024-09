Meteo Alcamo, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alcamo indicano un Lunedì 23 Settembre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere durante la mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,7°C e i 23,9°C. La presenza di nuvole e la probabilità di pioggia renderanno la giornata piuttosto umida, con un tasso di umidità che si attesterà intorno al 75%. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da sud e sud-ovest, con intensità che varierà tra 6,9 km/h e 18,2 km/h.

Durante la notte, Alcamo si presenterà con un cielo coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 19,5°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 72%, e i venti si muoveranno leggeri da sud. La probabilità di precipitazioni sarà assente, quindi non si prevedono piogge.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e ci sarà una leggera pioggia, con temperature che saliranno fino a 23,9°C. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di circa 0,29 mm. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno al 62%, e i venti soffieranno da sud-ovest a una velocità di circa 6,9 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le piogge leggere continueranno, con temperature che scenderanno a 22,9°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 18,2 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 64%. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con valori che toccheranno il 76%.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 19,2°C. L’umidità aumenterà fino all’84%, mentre i venti si manterranno leggeri e le probabilità di pioggia diminuiranno notevolmente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alcamo nei prossimi giorni mostrano una tendenza verso un clima più stabile e asciutto. Martedì e Mercoledì si prevede un miglioramento, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima può essere imprevedibile.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Alcamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.5° perc. +19.4° Assenti 8.1 S max 8.6 Ostro 72 % 1015 hPa 4 cielo coperto +19.2° perc. +19.1° Assenti 9.2 SSE max 10.4 Scirocco 73 % 1014 hPa 7 cielo coperto +21° perc. +20.9° prob. 32 % 10.1 S max 14 Ostro 67 % 1014 hPa 10 cielo coperto +23.5° perc. +23.4° prob. 28 % 8.4 S max 11.3 Ostro 61 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +23.3° perc. +23.3° 0.48 mm 7.2 OSO max 12.1 Libeccio 63 % 1012 hPa 16 cielo coperto +21.7° perc. +21.8° prob. 81 % 9.5 SO max 13.1 Libeccio 71 % 1013 hPa 19 nubi sparse +19.7° perc. +19.9° prob. 3 % 8.2 S max 9.3 Ostro 81 % 1014 hPa 22 nubi sparse +18.9° perc. +19.1° prob. 24 % 9.9 S max 11.4 Ostro 86 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:59

