Meteo Andria, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Andria indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, con una graduale schiarita nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 20,1°C e i 25,8°C, mentre la velocità del vento varierà, portando una leggera brezza che accompagnerà le ore della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 56%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 9,3 km/h da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 53%, creando un’atmosfera piuttosto confortevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a 25,8°C intorno a mezzogiorno, mentre il vento si farà più leggero, con velocità che varieranno tra 1,3 km/h e 8,9 km/h. L’umidità diminuirà, portandosi al 36%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 24,4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,3 km/h, mentre l’umidità risalirà fino al 42%.

La sera porterà un cielo sereno con poche nuvole, favorendo un clima piacevole. Le temperature scenderanno a 21,4°C e l’umidità aumenterà fino al 61%. La brezza leggera accompagnerà le ultime ore della giornata, con una velocità del vento che si attesterà intorno ai 9,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Andria mostrano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile e soleggiato, ideale per attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Andria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.1° perc. +19.6° Assenti 9.3 OSO max 14 Libeccio 53 % 1015 hPa 3 nubi sparse +19.7° perc. +19.1° Assenti 8.9 SO max 11.1 Libeccio 52 % 1015 hPa 6 nubi sparse +20.1° perc. +19.5° Assenti 8.4 SO max 11.9 Libeccio 50 % 1016 hPa 9 cielo coperto +23.5° perc. +23° Assenti 8.1 O max 10.3 Ponente 39 % 1017 hPa 12 cielo coperto +25.8° perc. +25.3° Assenti 2.7 NNE max 10.2 Grecale 36 % 1016 hPa 15 nubi sparse +24.4° perc. +24° Assenti 15.3 E max 16.6 Levante 42 % 1015 hPa 18 nubi sparse +23° perc. +22.8° Assenti 7.9 SE max 13.7 Scirocco 54 % 1015 hPa 21 poche nuvole +21.4° perc. +21.1° Assenti 9.6 OSO max 14.9 Libeccio 61 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.