Meteo Angri, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

Martedì 1 Ottobre a Angri si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. I dati indicano una minima di 19,2°C nella notte e una massima di 23,4°C nel corso della mattina. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con percentuali che non supereranno il 19%. La ventilazione sarà leggera, con velocità che varieranno tra 1,3 km/h e 10,5 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole e senza particolari disagi.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 18,1°C alle 05:00. L’umidità si manterrà intorno al 63%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1018 hPa. Non si registreranno precipitazioni, garantendo un inizio di giornata senza sorprese.

Nella mattina, il sole farà capolino con temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si raggiungerà già 21,3°C, e alle 10:00 si toccherà il picco di 23°C. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con poche nuvole che non influenzeranno la luminosità del cielo. La ventilazione sarà moderata, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, mantenendosi comunque sopra i 20°C. Alle 15:00, si registrerà una temperatura di 22,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, ma non raggiungerà livelli critici, mantenendo il comfort climatico.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla e piacevole. La ventilazione si farà più debole, con valori che scenderanno a 1,4 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 65%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Angri indicano una giornata di meteo stabile e sereno, con temperature gradevoli e senza piogge. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero calo delle temperature, ma le condizioni generali rimarranno favorevoli, con cieli sereni e ventilazione leggera. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni ideali per godere del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Angri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.2° perc. +18.7° Assenti 1.8 ESE max 2.8 Scirocco 60 % 1019 hPa 3 cielo sereno +18.4° perc. +18° Assenti 2.4 E max 3.1 Levante 62 % 1018 hPa 6 cielo sereno +18.7° perc. +18.2° Assenti 2.2 E max 2.2 Levante 61 % 1018 hPa 9 cielo sereno +22.3° perc. +21.9° Assenti 4.9 SSO max 3.7 Libeccio 51 % 1017 hPa 12 poche nuvole +23.4° perc. +23.1° Assenti 10.5 SO max 8.3 Libeccio 51 % 1016 hPa 15 poche nuvole +22.5° perc. +22.2° Assenti 7.7 SO max 6.2 Libeccio 56 % 1015 hPa 18 poche nuvole +20.6° perc. +20.3° Assenti 3.1 SO max 4.3 Libeccio 63 % 1015 hPa 21 cielo sereno +19.9° perc. +19.7° Assenti 0.7 SO max 2.5 Libeccio 65 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:39

