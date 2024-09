Meteo Argenta, le previsioni per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Argenta indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il clima sarà mite, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La mattina porterà un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 26°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 27°C. La sera si presenterà con condizioni simili, mantenendo un cielo nuvoloso e temperature che scenderanno gradualmente.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Argenta avrà un cielo sereno con poche nuvole e una temperatura di circa 19,7°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud Est, con raffiche che non supereranno i 7,8 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 69%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 11:00, quando si registreranno temperature intorno ai 26,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 10 km/h, favorendo una sensazione di calore moderato.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 27°C, con una velocità del vento che aumenterà fino a 15 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 58%, rendendo l’aria leggermente più pesante. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia aumenterà leggermente.

La sera continuerà a mantenere un cielo coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a circa 21°C. La velocità del vento potrà raggiungere i 19 km/h, con raffiche più forti che potrebbero arrivare fino a 42,5 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 66%, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Argenta nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Giovedì e venerdì si prevede un clima simile, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature che continueranno a oscillare tra i 21°C e i 27°C. Gli amanti del clima mite troveranno queste condizioni particolarmente favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Argenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.7° perc. +19.5° Assenti 6.5 SE max 7.8 Scirocco 69 % 1010 hPa 3 poche nuvole +18.6° perc. +18.5° prob. 1 % 1.8 NNE max 5.4 Grecale 74 % 1009 hPa 6 nubi sparse +19.3° perc. +19.3° prob. 1 % 4.3 NNO max 7.2 Maestrale 75 % 1009 hPa 9 cielo sereno +24.6° perc. +24.5° prob. 2 % 5.7 ESE max 10.2 Scirocco 55 % 1009 hPa 12 nubi sparse +27.3° perc. +27.3° prob. 8 % 10 ESE max 9.6 Scirocco 43 % 1007 hPa 15 cielo coperto +27° perc. +27.1° prob. 6 % 15.4 E max 14.1 Levante 46 % 1006 hPa 18 cielo coperto +22.8° perc. +22.8° prob. 11 % 15.9 ESE max 31.9 Scirocco 65 % 1006 hPa 21 cielo coperto +21.4° perc. +21.3° prob. 22 % 16.9 SSO max 40 Libeccio 68 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:25

