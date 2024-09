Meteo Ascoli Piceno, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Ascoli Piceno Martedì 17 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con una copertura nuvolosa totale. Durante la notte, si registreranno temperature attorno ai 14,7°C, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore. La mattina continuerà a essere segnata da piogge, con temperature che si alzeranno leggermente fino a raggiungere i 17,9°C intorno alle 10:00. Le precipitazioni saranno costanti, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 100%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,6°C, mantenendo un clima fresco e umido. Le piogge, seppur leggere, continueranno a cadere, con un’intensità che varierà da leggera a moderata. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 3,3 km/h e i 8,5 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali. La sera porterà un ulteriore incremento delle precipitazioni, con piogge moderate che si intensificheranno, portando a valori di accumulo significativi.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Ascoli Piceno indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo e di prepararsi a un clima fresco e umido, che caratterizzerà la settimana in corso. La pressione atmosferica si manterrà su valori normali, attorno ai 1014 hPa, mentre l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.7° perc. +14° prob. 14 % 5 SO max 5.2 Libeccio 69 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +14.4° perc. +13.8° 0.17 mm 4.3 NNO max 4.6 Maestrale 74 % 1012 hPa 6 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° prob. 47 % 3.4 NNO max 5.7 Maestrale 81 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +17.4° perc. +17° 0.46 mm 9 ENE max 10.7 Grecale 72 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +17.6° perc. +17.4° 0.85 mm 11 ENE max 12.9 Grecale 76 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +16.6° perc. +16.5° 0.58 mm 6.2 ENE max 10.3 Grecale 84 % 1014 hPa 18 pioggia moderata +15.1° perc. +15.2° 3.09 mm 4.2 ENE max 10.6 Grecale 96 % 1014 hPa 21 pioggia moderata +15.4° perc. +15.5° 1.67 mm 1 ENE max 5.7 Grecale 96 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:07

