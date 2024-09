Meteo Ascoli Piceno, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Ascoli Piceno indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà coperto, per poi aprirsi nel pomeriggio con poche nuvole e un cielo sereno in sera. Le temperature varieranno da un minimo di 14,6°C a un massimo di 26,3°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalle 00:00, Ascoli Piceno avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 21°C. La copertura nuvolosa sarà del 45%, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. Man mano che si procederà verso le prime ore del giorno, il cielo diventerà completamente coperto, mantenendo temperature attorno ai 20°C. L’umidità si attesterà intorno al 75%, creando una sensazione di calore moderato.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto fino alle 11:00, quando si registrerà una temperatura di 26,1°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, e già a partire dalle 12:00 si passerà a nubi sparse con una temperatura di 25,2°C. La brezza si farà più intensa, con velocità che raggiungeranno i 28,6 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un cielo che si presenterà sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 22,6°C alle 15:00. L’umidità si manterrà attorno al 44%, mentre la velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 18,8 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo sarà completamente sereno, e le temperature scenderanno fino a 14,6°C entro le 23:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 7,6 km/h e gli 8,9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 74%, creando un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ascoli Piceno nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima prevalentemente sereno e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Domani si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, mentre dopodomani si assisterà a un possibile incremento della copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di questa giornata per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21° perc. +21.1° Assenti 10.3 SO max 12.3 Libeccio 76 % 1010 hPa 3 cielo coperto +20.4° perc. +20.4° prob. 7 % 7.1 SO max 9.1 Libeccio 75 % 1010 hPa 6 cielo coperto +20.9° perc. +21° prob. 46 % 7.5 OSO max 9.5 Libeccio 75 % 1010 hPa 9 nubi sparse +25.7° perc. +25.5° prob. 38 % 8.2 SO max 31.5 Libeccio 43 % 1009 hPa 12 nubi sparse +25.2° perc. +24.9° prob. 31 % 0.5 SO max 29.2 Libeccio 41 % 1010 hPa 15 poche nuvole +22.6° perc. +22° prob. 13 % 3.9 SSO max 18.8 Libeccio 44 % 1010 hPa 18 cielo sereno +16.6° perc. +16.1° prob. 5 % 8 SO max 8.3 Libeccio 70 % 1014 hPa 21 cielo sereno +15.3° perc. +14.7° prob. 1 % 7.7 OSO max 7.5 Libeccio 71 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.