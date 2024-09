Meteo Bagheria, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bagheria di Venerdì 20 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di cielo coperto e piogge leggere che si protrarranno fino al mattino. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse nel pomeriggio e un cielo sereno in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 20,2°C e 24,2°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera probabilità di pioggia che aumenterà fino al 38%. La velocità del vento varierà tra 3,2 km/h e 5,1 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente settentrionale.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano che le piogge leggere continueranno fino alle prime ore del giorno, con temperature che si alzeranno fino a raggiungere i 24,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si inizierà a notare una diminuzione della probabilità di precipitazioni. La velocità del vento si attesterà tra 5 km/h e 7,9 km/h, mantenendo una direzione da Nord-Nord Est.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento significativo delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 22,3°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 45%, e non si registreranno precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra 6,9 km/h e 10,7 km/h.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno al 4%. Le condizioni di calma del vento favoriranno una piacevole serata, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Bagheria di Venerdì 20 Settembre indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con un passaggio da piogge leggere a un cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore stabilizzarsi del meteo, con temperature che continueranno a mantenersi su valori miti e un aumento della presenza di sole. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Bagheria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21° perc. +21.2° prob. 34 % 3.9 NE max 4.1 Grecale 79 % 1013 hPa 4 pioggia leggera +20.8° perc. +21° 0.18 mm 6.2 N max 6.8 Tramontana 79 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +21.1° perc. +21.2° 0.39 mm 7 NNO max 8.2 Maestrale 75 % 1015 hPa 10 cielo coperto +23.1° perc. +23° prob. 48 % 6 E max 5.1 Levante 60 % 1015 hPa 13 nubi sparse +24.2° perc. +24.1° Assenti 9.9 NNE max 7.6 Grecale 57 % 1015 hPa 16 nubi sparse +22.3° perc. +22.4° Assenti 8.4 NNE max 7.5 Grecale 68 % 1016 hPa 19 cielo sereno +21.2° perc. +21.3° Assenti 3.7 NNE max 4 Grecale 72 % 1018 hPa 22 cielo sereno +20.4° perc. +20.4° Assenti 2.2 SE max 3 Scirocco 76 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.