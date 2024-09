Meteo Barcellona Pozzo di Gotto, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Barcellona Pozzo di Gotto di Domenica 22 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con una copertura nuvolosa totale e temperature che si manterranno intorno ai 21°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da sud, con raffiche che raggiungeranno i 9,5 km/h. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente, continuando a presentare piogge leggere e cieli coperti.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con temperature che varieranno tra i 22°C e i 24°C. Le piogge saranno intermittenti, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 30%. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che non supereranno i 8 km/h. La situazione meteorologica si stabilizzerà leggermente nel pomeriggio, quando le piogge si faranno meno intense, ma il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno sui 24°C, con un’umidità che si aggirerà intorno al 65%.

Durante la sera, le condizioni meteo continueranno a mostrare cieli coperti, con una graduale diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 21°C. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma non sarà del tutto assente. La velocità del vento rimarrà moderata, contribuendo a mantenere un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Barcellona Pozzo di Gotto nei prossimi giorni evidenzieranno un miglioramento delle condizioni meteo. Lunedì e martedì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di schiarite. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe persistere.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Barcellona Pozzo di Gotto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21.4° perc. +21.7° 0.28 mm 7.7 S max 7.3 Ostro 80 % 1018 hPa 4 cielo coperto +21.1° perc. +21.3° prob. 51 % 8 S max 7.6 Ostro 80 % 1018 hPa 7 pioggia leggera +22.7° perc. +22.9° 0.11 mm 8.4 S max 9.7 Ostro 72 % 1018 hPa 10 pioggia leggera +24.3° perc. +24.4° 0.1 mm 5.5 ESE max 7.8 Scirocco 64 % 1018 hPa 13 cielo coperto +24.3° perc. +24.4° prob. 21 % 2.6 SE max 4.3 Scirocco 65 % 1017 hPa 16 pioggia leggera +23.6° perc. +23.8° 0.18 mm 2.6 NNE max 6.7 Grecale 70 % 1017 hPa 19 cielo coperto +21.8° perc. +22.2° prob. 35 % 6.3 SSO max 5.6 Libeccio 79 % 1017 hPa 22 nubi sparse +21.3° perc. +21.6° prob. 19 % 7.4 SSE max 7.2 Scirocco 81 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.