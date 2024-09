Meteo Belpasso, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Belpasso di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,4°C della notte e i 28,3°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,4 km/h. L’umidità si attesterà su valori compresi tra il 30% e il 95%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1016-1019 hPa.

Durante la notte, Belpasso presenterà un cielo sereno con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 19,4°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 19,2°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, intorno al 68%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,1°C alle 07:00 e i 26,7°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con valori che non supereranno il 29%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una velocità media di circa 6 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto intorno alle 13:00 e una temperatura massima di 28,3°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 95% nel pomeriggio, mentre le temperature inizieranno a scendere gradualmente. La velocità del vento si manterrà intorno ai 7-8 km/h, con direzione variabile.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la discesa delle temperature. L’umidità si stabilizzerà attorno al 61%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori stabili.

In conclusione, le previsioni meteo per Belpasso nei prossimi giorni suggeriscono un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un clima generalmente sereno e temperature gradevoli. Tuttavia, è possibile che si verifichino lievi variazioni nella copertura nuvolosa, specialmente nel pomeriggio. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Belpasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19.2° perc. +18.9° Assenti 5.7 ONO max 8.7 Maestrale 66 % 1019 hPa 4 poche nuvole +18.6° perc. +18° Assenti 6.6 NO max 9 Maestrale 55 % 1018 hPa 7 cielo sereno +22.1° perc. +21.6° Assenti 5.3 O max 7.5 Ponente 45 % 1019 hPa 10 nubi sparse +26.7° perc. +26.3° Assenti 6.9 O max 10.1 Ponente 32 % 1018 hPa 13 cielo coperto +28.2° perc. +27.3° Assenti 3.8 SSE max 10.5 Scirocco 31 % 1017 hPa 16 nubi sparse +25° perc. +24.8° Assenti 7 E max 9.6 Levante 44 % 1017 hPa 19 cielo sereno +21.8° perc. +21.4° Assenti 3 SO max 4.6 Libeccio 55 % 1018 hPa 22 cielo sereno +20.6° perc. +20.3° Assenti 6.3 ONO max 8 Maestrale 61 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.