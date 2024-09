Meteo Biancavilla, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre, Biancavilla si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da un inizio di giornata nuvoloso che si trasformerà in un pomeriggio più soleggiato. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si attesterà intorno ai 26,4°C nel pomeriggio, con un calo previsto verso la sera. La copertura nuvolosa sarà predominante nelle prime ore, mentre nel corso della giornata si assisterà a un progressivo diradamento delle nubi. La velocità del vento rimarrà moderata, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole.

Durante la notte, Biancavilla avrà un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 18,4°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 77%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1015 hPa. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 2 e i 3 km/h, proveniente principalmente da Ovest e Nord Ovest.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma già dalle 08:00 si inizieranno a vedere delle nubi sparse. La temperatura salirà rapidamente, raggiungendo i 22,2°C entro le 08:00 e proseguendo verso i 25,8°C alle 11:00. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 45% entro mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà moderata, con punte di 5,1 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si farà più gradevole, con un cielo che si schiarirà ulteriormente. La temperatura massima toccherà i 26,4°C alle 13:00, per poi scendere a 24,5°C alle 15:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 55%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 51%. Le raffiche di vento saranno più intense, raggiungendo i 11,5 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 18,4°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili, intorno al 79%. La pressione atmosferica salirà a 1018 hPa, segnalando una stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni del tempo per Biancavilla nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica è sempre possibile in questa stagione.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° Assenti 2 ONO max 2.9 Maestrale 77 % 1015 hPa 4 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° prob. 7 % 3.5 ONO max 4.4 Maestrale 79 % 1015 hPa 7 cielo coperto +20.4° perc. +20.2° Assenti 2.6 O max 4 Ponente 66 % 1016 hPa 10 nubi sparse +24.9° perc. +24.7° Assenti 5.1 SO max 6.3 Libeccio 49 % 1016 hPa 13 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° prob. 12 % 5.7 S max 9.1 Ostro 42 % 1015 hPa 16 nubi sparse +23.1° perc. +23° prob. 16 % 8.4 E max 11.9 Levante 58 % 1015 hPa 19 cielo sereno +19.7° perc. +19.7° Assenti 1.8 SSE max 5.9 Scirocco 76 % 1018 hPa 22 cielo sereno +18.6° perc. +18.6° Assenti 2.6 NO max 4.4 Maestrale 81 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:50

