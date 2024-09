Meteo Bisceglie, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 13 Settembre, Bisceglie si troverà ad affrontare un clima variabile, con un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di maltempo e piogge, che si attenueranno nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano un netto miglioramento nel pomeriggio, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno su valori gradevoli. Tuttavia, la serata porterà nuovamente precipitazioni, rendendo la situazione meteorologica piuttosto dinamica.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia leggera e un’alta copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 23°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 34,6 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno arrivare a 7,02 mm.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un graduale miglioramento. Le previsioni del tempo indicano un passaggio a nubi sparse e successivamente a cieli sereni. La temperatura salirà fino a 25,8°C alle ore 12:00, mentre la velocità del vento si manterrà su valori freschi, attorno ai 36 km/h. L’umidità scenderà, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25°C. Le condizioni di vento continueranno a essere fresche, con velocità che potranno raggiungere i 39 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attorno al 1%, rendendo questo periodo della giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, si prevede un cambiamento significativo. Le previsioni meteo indicano un ritorno delle piogge moderate, con accumuli che potranno arrivare a 1,14 mm. Le temperature scenderanno a circa 18°C, con un aumento dell’umidità e una diminuzione della pressione atmosferica. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno superare i 36 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Bisceglie indicano una giornata di transizione, con un inizio perturbato che si trasformerà in un pomeriggio sereno, prima di un nuovo peggioramento serale. Nei prossimi giorni, si prevede un’alternanza di condizioni meteorologiche, con possibili ulteriori piogge e schiarite. Gli abitanti e i visitatori di Bisceglie dovranno quindi essere pronti a un clima variabile, mantenendo un occhio attento sulle previsioni del tempo per pianificare le proprie attività.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +23.6° perc. +23.5° 0.54 mm 14.4 S max 32.5 Ostro 56 % 1004 hPa 5 cielo coperto +22.5° perc. +22.4° prob. 80 % 19.5 OSO max 36.4 Libeccio 63 % 1004 hPa 8 cielo sereno +23.6° perc. +23.3° Assenti 36.9 O max 49 Ponente 48 % 1006 hPa 11 poche nuvole +25.6° perc. +25.2° Assenti 35.7 OSO max 45.9 Libeccio 37 % 1006 hPa 14 cielo sereno +25.5° perc. +25° prob. 12 % 37.2 OSO max 44.2 Libeccio 35 % 1005 hPa 17 cielo sereno +23.3° perc. +22.8° prob. 19 % 33.9 OSO max 48.5 Libeccio 44 % 1006 hPa 20 cielo sereno +21.2° perc. +20.8° prob. 31 % 37.5 O max 52.5 Ponente 53 % 1008 hPa 23 pioggia leggera +18° perc. +17.9° 0.72 mm 27.2 ONO max 29.3 Maestrale 77 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 19:02

