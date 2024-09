Meteo Brindisi, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Brindisi indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente fresco e nuvoloso. Durante la notte, si assisterà a una presenza di nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo punte di 32,7 km/h da Nord Ovest. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significativi cambiamenti, mantenendo una copertura nuvolosa e temperature che varieranno tra i 20°C e i 22°C.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenzieranno un incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà sempre più coperto nel pomeriggio e in serata. La temperatura massima si stabilirà attorno ai 21,6°C a mezzogiorno, mentre nel pomeriggio si registreranno valori intorno ai 20,3°C. La velocità del vento si manterrà su livelli moderati, oscillando tra 19,4 km/h e 28,2 km/h, contribuendo a un effetto di freschezza percepita.

Durante la sera, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 19,7°C. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 61%, e non si prevedono precipitazioni significative. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1012 hPa, indicando una situazione di stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni meteo per Brindisi nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno fresche e una copertura nuvolosa persistente. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi con cieli nuvolosi e temperature stazionarie, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato per affrontare il clima fresco e umido.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.3° perc. +20° Assenti 32.7 NO max 43.8 Maestrale 61 % 1012 hPa 3 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 33.6 NO max 43.5 Maestrale 64 % 1011 hPa 6 nubi sparse +20.2° perc. +19.8° Assenti 31.8 NNO max 38.4 Maestrale 62 % 1011 hPa 9 nubi sparse +22° perc. +21.7° Assenti 30.9 NO max 35.1 Maestrale 53 % 1011 hPa 12 nubi sparse +21.6° perc. +21.2° Assenti 29.1 NNO max 32 Maestrale 53 % 1011 hPa 15 nubi sparse +20.8° perc. +20.4° Assenti 25.3 NNO max 26.6 Maestrale 55 % 1011 hPa 18 nubi sparse +19.7° perc. +19.3° Assenti 19.4 NNO max 24.3 Maestrale 60 % 1011 hPa 21 cielo coperto +19.8° perc. +19.4° Assenti 12.4 N max 15 Tramontana 60 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 18:50

