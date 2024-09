Meteo Canicattì, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Canicattì di Venerdì 20 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge che si protrarranno fino al mattino. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre il vento si presenterà prevalentemente debole. Nel corso della giornata, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nubi e l’affacciarsi di schiarite nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno segnate da pioggia moderata e leggera, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,7°C, con una percezione termica simile. La velocità del vento sarà di circa 7,4 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non cambierà drasticamente, continuando a presentare piogge leggere e una copertura nuvolosa totale. Le temperature scenderanno leggermente, con valori che varieranno tra 19,3°C e 19,1°C. Il vento si farà più debole, con velocità comprese tra 4 km/h e 6,1 km/h. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 70% e il 78%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un miglioramento significativo. Le nubi inizieranno a diradarsi, passando da cielo coperto a nubi sparse. Le temperature saliranno, raggiungendo i 21,2°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 3,8 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 58%.

La sera porterà con sé un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 1% di nubi. Il vento si presenterà debole, con velocità di circa 3,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 74%, garantendo una serata piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Canicattì di Venerdì 20 Settembre evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un netto miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore stabilizzarsi delle condizioni atmosferiche, con temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare delle schiarite attese nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Canicattì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19.3° perc. +19.3° 0.63 mm 6.4 SO max 11.2 Libeccio 78 % 1013 hPa 4 pioggia leggera +18.7° perc. +18.8° 0.72 mm 5.2 O max 8.4 Ponente 83 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +18.2° perc. +18.2° 0.74 mm 3.5 ONO max 4.9 Maestrale 82 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +19.1° perc. +18.9° 0.14 mm 3.2 N max 8.5 Tramontana 70 % 1015 hPa 13 cielo coperto +19.4° perc. +19.2° Assenti 3.8 NNO max 6.6 Maestrale 69 % 1016 hPa 16 nubi sparse +21.2° perc. +20.9° Assenti 3.7 OSO max 5.9 Libeccio 58 % 1016 hPa 19 cielo sereno +18.5° perc. +18.3° Assenti 3.5 O max 4.7 Ponente 74 % 1018 hPa 22 nubi sparse +17.6° perc. +17.5° Assenti 4 NE max 4.1 Grecale 80 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.